İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a bir mektup yazdı: Ahmet Baysal Referandumla ilgili yazdığı mektuba “Değerli kardeşim Alaaddin” diyerek başladı.

İşte Ahmet Baysal’ın yazdığı o mektup:

“Hatırlayacaksın; 5 Mart 2017 Pazar sabahı, dedelerimin köyü Kuzgölcük’te, ufacık köy odasında, rahmetli amcam İzzet Baysal’ın vefatının 17.yılımı anma vesilesi ile, hatim duasından önce, beş on dakika bir arada olduk. Senin 16 Nisan referandumunda etrafımızdakilere ‘evet’ oyu vermeleri yönünde görüşlerini anlatman üzerine dayanamadım, araya girdim. Son senelerde yaşanan bazı gerçekleri hatırlatarak, bu ‘evet’ Israrınla herkesi, dolayısı ile içlerinden biri olmakla onur duyduğum Boluluları, hangi siyasi görüşte olursa olsunlar, büyük bir günahın vebali altına soktuğunu hatırlatmaya çalıştım. Bana değer verdiğin saygından olacak, fazla uzatmadın ve konuyu kapattın.

Ama ne var ki ben, o günden sonra devamlı senin ‘evet’ini düşünmeden edemiyorum. Zira seni Boluluların ne kadar tuttuğunu, üç kere arka arkaya Bolu Belediye Başkanlığına seçtiklerinden biliyorum. Bu nedenle, ‘evet’inin etkisinde kalacaklarından korkuyorum. Oysa 16 Nisanda verilecek oylar, o sabah sana anlatmaya çalıştığım gibi, bir iktidar seçimi değil, işlenmiş bir günahın vebaline ortak olup olmama sorunudur.

Bu nedenle o gün sana bir iki cümle ile anlatmaya çalıştıklarımı, bir AÇIK MEKTUP’la halkımıza duyurmayı vazife bildim:

AKP iktidarının son senelerde ülkemize yaşattıklarını herkesten önce eminim ki Yüce Allah görüyor. Bunca akan şehit kanının değerlendirmesi o Yüksek Makamda çoktan yapılmış olmalı. Kuran-ı Kerime inandığım kadar eminim ki, bunların hesabı bugün sorulamıyorsa ahirette elbette sorulacak!

Halktan ‘EVET’i isteyen Başta Cumhurbaşkanı ve AKP milletvekilleri, dini inancımıza göre, bu Referandumu tertipleyenler olarak zaten bu değerlemede CENAB-I ALLAH nezdinde gereken notu çoktan aldılar. PKK ve FETÖ katillerinin şehit ettiği asker ve sivillerimizin günahı ve vebali elbette onlara da bulaştı. Zira bu canilere zemin, zaman ve fırsat hazırlayanlar bu iktidardan başkası değil..Aklı başında ve iman sahibi her insan bu gerçeği görürken ve tarih bu gerçeği böylece yazacakken Yüce Allah mı görmeyecek !

‘Bana kul hakkı ile gelmeyin!’ diyor. Şehitlerimizin hakkı için huzura sadece teröristler mi çıkacak? Yüce Allah, o katillere bekledikleri zaman ve fırsatı verenleri görmüyor mu sanırsın! Bu ülkede FETO ile ortaklık kuran bu Hükümet değil mi? Onlara ‘Ne istediniz ki vermedik ?’ diyendim?

‘Aldatıldık’ demekle veya ‘milletten af dilemekle’ bu vebalden kurtulabilmek o kadar kolay mı? Affı, Yüce Allah’ın ‘KULLARIM’ diye övünerek can verdiği ‘şehitlerden’ mi diledin?

Değerli kardeşim Alaaddin,

Tanıdığım iman ve inanç sahibi, dürüst insan sıfatınla sen bu gerçekleri, en azından vicdanen görüyor ve biliyorsun! Beni hep ağabeyin olarak bildin, ben de bu sıfatımla sana ‘Vereceğin EVET ile bu referandumu hazırlayanların vebaline ortak olma!’ diyorum. AKP’ye olan borcun nedeniyle buna katlanacaksan, hiç olmazsa, o görüştüğümüz gün sevgili köylülerime yaptığın gibi araya girme, Boluluları serbest iradeleri ile yalnız bırak aksi takdirde vebalin ikiye katlanır !.

Bu mektup vesilesi ile iman sahibi AKP’li vatandaşıma da seslenmek istiyorum: Biliyorsun, 16 Nisanda vereceğin oy İktidarı değiştirme oyu değil! EVET veya HAYIR; sonuç ne olursa olsun senin partin AKP zaten yine iktidarda! Neden o halde vereceğin bir tek HAYIR oyu ile hiç olmaza yukarıda bahsettiğim günaha ortak olma vebalinden kurtulamayasın!

Değerli Belediye Bakanım;

Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; İstiklal savaşını, binlerce şehidimiz ve gazimiz pahasına kazanarak, yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyetini, güç kendinde olmasına rağmen şahsi iktidarına bırakmayıp biz milletine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesile ile bir kere daha rahmet ve şükranla anıyorum.

Sevgilerimle,

Yakacık, 14.03.2017”

Ahmet Baysal