Ahmet Çankaya gümbür gümbür geliyor

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarına Erpiliç Tesislerine yaptığı ziyaretle devam etti.

Ahmet Çankaya gümbür gümbür geliyor

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Göynük Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya, esnaf ziyaretleri ve kurum ziyaretleri ile desteklerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. MHP Göynük Belediye Başkan Adayı Çankaya, çalışmalarını geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Erpiliç kesimhane ve kuluçka tesislerine yaptığı ziyaretle sürdürdü.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Adayı Çankaya, “Desteklerini bizden esirgemeyen Ali Ericek Beyden alınan izinlerle ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Erpiliç kesimhane ve kuluçka tesislerinde vatandaşlarımıza projelerimizi anlattık. Onlarda Göynük’ü ‘Ehline Emanet’ edeceklerine söz verdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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