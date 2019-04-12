Ahmet Hakan, “ Tanju olay adam olacak”



Ünlü gazeteci Özcan’ı köşesine taşıdı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, yabancı uyruklulara yardımı kesme talimatının ulusal gündemde yankıları sürerken ünlü Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, Tanju Özcan’I köşesin taşıdı.

Haber: C. Kutay Aykan

Ünlü Gazeteci Yazar Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklulara yardımları kesme talimatının ardından gündeme gelmesi sonrası, Özcan’ı Hürriyet’teki 11 Nisan 2019 tarihli köşesine taşıdı. Ahmet Hakan, “Seçim yenilenirse AK Parti kazanır mı?” başlıklı köşe yazısında Belediye Başkanı Tanju Özcan’la alakalı “Tanju yeni dönemde ‘olay adam’ olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“GÜNDEME ‘KÜT’ DİYE GİRİVERDİ”

Hakan, Tanju Özcan’ın Başkan seçilmesi ile yaptığı işlere değinerek şu cümlelere yer verdi:

“BOLU’nun CHP’li yeni belediye başkanı Tanju Özcan...

BİR: Kuran’a el basarak yemin etmesiyle...

İKİ: ‘Suriyelilere yardım yok’ açıklamasıyla...

ÜÇ: Sırrı Sakık’la yaptığı sert tartışmayla...

Gündeme ‘küt’ diye giriverdi.”

“OLAY ADAM OLACAK”

Gazeteci Ahmet Hakan ayrıca Özcan’la ilgili, “10 günde üç olayla Türkiye gündeminde yer almayı başaran Tanju Özcan’ın... 100 günde, 1000 günde neler yapabileceğini düşündükçe... ‘Bu Tanju var ya... Önümüzdeki dönemde kesin ‘olay adam’ olacak’ hükmünü vermekten kendimi alamıyorum” ifadelerini kullandı.