Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalya kazandı

Haber: Uğur Balaban

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te devam eden organizasyonda milli cimnastikçiler serilerini sundu. Milli sporcu Ahmet Önder, genel tasnifte 85.131 puanla gümüş, Adem Asil ise 84.465 puanla bronz madalya kazandı.

Çelen’den tebrik mesajı

Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun Bolulu Başkanı Suat Çelen Münih’te yapılan Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan Ahmet Önder ve Adem Asil’i sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı. Çelen kutlama mesajında “Cimnastiğin en zoru genel tasnif yarışmalarıdır. Avrupa Şampiyonası tarihimizde eksik olan bu madalyaları 2 aslanımız Ahmet Önder ve Adem Asil ülkemize kazandırdı. Ne büyük bir gurur!” ifadelerini kullandı.