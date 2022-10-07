Ahmet Örnekbaş’tan Engelsiz Yaşam Çalıştayı mesajı

Haber: Okay Özcan

İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, İyi Parti Genel Merkezi Toplumsal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Yaşam Çalıştayı’ hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

ENGELSİZ BİR HAYAT, ENGELSİZ BİR YAŞAM

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, çalıştayın düzenlenme sebebini anlattığı açıklamasında; “Geçtiğimiz hafta parti genel merkezimiz tarafından önemli bir organizasyona imza atılmıştır. Toplumumuzda maalesef bir türlü tam ve verimli çözüm adımlarının atılamadığı ve nüfus olarak epey dikkat çekici oranlarda olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için partimiz tarafından "Engelsiz Yaşam Çalıştayı” başlatılmıştır. Çalıştayımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önemli bir konuşma ile çok önemli bir çağrıda bulunmuş ve bu vatandaşlarımızın bir türlü çözülemeyen sorunlarına ilişkin önemli bir çözüm önerisi sunmuşlardır. Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara bugüne kadar tam ve doğru olarak kulak verilmemiş ve sunulan çözüm önerileri ya da adımlar maalesef hep eksik kalmıştır. Toplumsal Politikalar Başkanlığımızın yaptığı bu çalışma ile 'Engelsiz bir hayatı, engelsiz bir yaşamı, engelli bireylerimize nasıl sağlarız, biz iktidar olduğumuzda ne yapacağız?' sorusunun cevabını içeren bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalıştayımızda konuşan Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi önce sorunun çözümüne ilişkin önerilerimizi sunacağız sonra da işin asıl sahiplerinin onayına, tavsiyesine açacağız." dedi.

SORUNLARI ADIM ADIM ÇÖZECEĞİZ

Ahmet Örnekbaş açıklamasının devamında, “Yaptığımız çalışma ile ülkemizde çok önemli bir sorunun giderilmesine ve İyi Parti iktidarı ile birlikte ülkemizin kanayan önemli bir yarasına derman olacağız. Genel Başkanımızın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi biz bu çalışmayı bu sorunun içinde olan ve esas muhatapları olan Engelli vatandaşlarımızı içine alan STK’lara ve derneklere soracağız. Her gün bu sorunla yaşamak zorunda kalan engelli bireylerimizin ailelerine ve engelli bireylerimizin annelerinden görüş alacağız. Sorunun esas muhataplarından yaşadıkları sıkıntıları dinleyip çözüm önerilerimizi aldığımız cevaplara göre geliştireceğiz. Evladının geleceği için her gün düşünmek zorunda kalan anaların ‘Ya bana bir şey olursa evladıma ne olur?’ endişesini giderecek adımlar atacağız. İyi Parti iktidarı ile birlikte ülkemizin bütün sosyal kesimlerinin sorunlarını adım adım çözeceğiz. Halkın içinden çıkmış, gücünü halkından alan İyi Parti yine halkının sorunlarını onları dinleyerek yaşanan sorunların temeline inerek kalıcı çözüm önerileri sunacaktır. Halkımız müsterih olsun az kaldı İyi Parti iktidarı ile ülkemiz iyi olacaktır vatandaşımız iyi olacaktır” cümlelerini kullandı.