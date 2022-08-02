Ahmet Şerafettin Yamaner Kıbrıs’ın Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı!

Haber: Okay Özcan

Kıbrıs Barış Harekâtı Gazisi E. P. Kd. Bnb. Ahmet Şerafettin Yamaner, yayımlamış olduğu yazıda şu ifadelere yer verdi;

“Yavru Vatan Kıbrıslı soydaşımız; KKTC Cumhurbaşkanı Denkdaş’ın eski danışmanı, Başbakanlık eski özel kalem müdürü, Dışişleri Bakanlığı Tanıtma Dairesi eski müdürü, gazeteci-yazar tarihçi Sabahattin İsmail’in bugünkü yazısı; ‘TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN, 24 TABANCA İLE YOLA ÇIKAN TMT’DEN, BAĞIMSIZ DEVLETE’. Sabahattin İsmail.”

15 KASIM 1983’DE KENDİ BAĞIMSIZ VE EGEMEN DEVLETİMİZİ KURDUK

“Bugün 3 mutlu yıldönümünü birlikte kutluyoruz: – Kıbrıs’ın fethinin 451. -TMT’nin kuruluşunun 65. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46. kuruluş yıldönümü… 451 yıl önce adaya gelmiş ve bu toprakları vatan yapmış olan Anadolu Türkmenlerinin torunları olan bizler, 15 Kasım 1957’de Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi tarafından, Rum saldırılarını durdurmak ve ENOSİS’i önlemek amacıyla kurulan ve 1 Ağustos 1958’de Türk Genel Kurmayı’na bağlanan Türk Mukavemet Teşkilatı ( TMT) sayesinde adadaki varlığımızı ve egemenliğimizi koruduk… 1963-64-67’lerde, 1974’lerde Türk Mukavemet Teşkilatı’nın önderliğinde gerçekleşen soylu bir varoluş ve özgürlük kavgasında kan ve ateşle sınanarak, 39 yıl önce, 15 Kasım 1983’de kendi bağımsız ve egemen devletimizi kurduk…”

BU ÇABALARINDAN HALA VAZGEÇMEDİLER…

“Direniş bayrağını TMT’den devralan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bu egemen ve bağımsız devletin ordusu olarak güvenliğimizi sağlıyor, egemenliğimizi ve devletimizi Rum saldırganlığına karşı koruyor… Rum yönetimi ve emperyalist güçlerle birlikte, Rum hegemonyasında olacak tek egemenliğe, tek vatandaşlığa dayalı uyduruk ‘iki eyaletli birleşik federal Kıbrıs’ kurmayı kendilerine hedef olarak belirleyenler, bu çabalarından hala vazgeçmediler… Sorarım; Başımıza bela mı arıyorsunuz ki, bize bir asırdır kan kusturan, katliamlar uygulayan, kurucusu olduğumuz devletten silah zoru ile atan, 11 yıl insanlık dışı bir kuşatma altında gettolarda yaşatan, 58 yıldır ambargolar uygulayan, tüm Dünyada aleyhimize her türlü düşmanca faaliyeti sürdüren, Türklerden nefret eden, askerleri ve gençleri ‘en iyi Türk ölü Türk’tür’ diye haykıran, topraklarımızda gözü olan, devletimizi yıkmaya yemin eden ırkçı Rumlarla ille de ‘yeniden birleşme, federasyon ve birleşik Kıbrıs’ diye tutturdunuz?”

NEREYE VARABİLECEĞİNİZİ SANIYORSUNUZ?

“TMT’nin, GKK’nın, KTBKK’nın sağladığı güvenlik, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük mü sizi rahatsız ediyor? Anavatanımızın ve Devletimizin sağladığı ve tam 48 yıldır devam eden barış, refah ve huzur ortamı mı batıyor size? Savaş Suçu Mahkemeleri’nde yargılanması gereken eli kanlı soykırımcıların borusunu öttürerek, Rum ve destekçisi emperyalist güçlerin hedeflerini kendi hedefleriniz yaparak, KKTC gerçeğini yok sayarak, nereye varabileceğinizi sanıyorsunuz?”

24 TABANCA İLE YOLA ÇIKILMIŞTI

“DENKTAŞ, Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi’nin 15 Kasım 1957’de kurduğu TMT’de, 24 çaktım almaz tabanca ile milli mücadele yoluna çıkan ve 1 Ağustos 1958’den itibaren Türk subaylarının komutasında soylu bir mücadele veren mukavemetçilerin direnişi sayesinde bugün ulaştığımız bağımsız devlet aşaması, bir halk için en onurlu aşamadır. Bu gerçekleri yok sayarak bize egemenlikten, KKTC’den ve Anavatandan vazgeçerek Rumla birleşmemizi ve Türkiyesiz AB içine girmemizi önerenler yanlış yoldan dönmelidir. Anavatanın güvencesinde, KKTC çatısı altında, bu devletin özgür yurttaşı olarak, egemen, hür ve bağımsız yaşamak istemeyenler giderler, o dillerinden düşürmedikleri sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Rum’un 2., 3. sınıf tebaası olarak yaşarlar… Başkalarını da kendileri gibi boyunduruk altında yaşamaya zorlayamazlar… Egemenliği ve devleti için can veren Kıbrıs Türk Halkına devletinden ve egemenliğinden vazgeçmeyi öneremezler…”

SONSUZA DEK TÜRKİYE, SONSUZA DEK KKTC…

“KKTC, Anavatanının desteğinde, egemenliği için seve seve can veren bir halkın devletidir, sonsuza dek böyle kalmaya devam edecektir… 3 mutlu yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, bu kararlılığımızı bir kez daha haykırıyoruz: Sonsuza dek TMT, Sonsuza dek bağımsızlık ve egemenlik, Sonsuza dek Türkiye, Sonsuza dek KKTC…”