Haber: BMA

Göynük Kaymakam Vekilliği görevinden Dörtdivan’a Kaymakam olarak atanan Ahmet Tozlu’yu makamında ziyaret eden Dörtdivan Belediye Başkanı Uzunoğlu hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette İl Genel Meclis Üyesi Dursun Fidan da Uzunoğlu’na eşlik etti. Kaymakam Tozlu’ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Uzunoğlu, ilçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında da bilgi verdi. Kaymakam Tozlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Hasan Uzunoğlu’na ilçe için birlikte çalışmaktan mutlu olacağını söyledi ve teşekkür etti.