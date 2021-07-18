Ahmet Yoltaş güven tazeledi



Haber: Aysun Beykoz

Genel kurula büyük katlım gösteren esnaflar yeniden tek liste ile seçime giden Ahmet Yoltaş ve yönetimini tekrar göreve layık gördü. 300 civarı esnafın katıldığı kongrede yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Başkan: Ahmet Yoltaş

Yönetim Kurulu: Kutay Kolludemiroğlu, Orhan Fırat, Aydın Aslan İbrahim İstek

Denetim Kurulu: Mustafa Yaman, Salih Değerli

Yeniden S.s. Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Ahmet Yoltaş seçim sonunda yaptığı açıklamada;

“Genel Kurulumuza büyük katılım göstererek bizleri destekleyerek tekrar bu göreve layık gören tüm değerli ortaklarımıza çok teşekkür eder sevgi ve saygılarımızı sunarım.

Bu Genel Kurulda mesaj ve selamları ile bizleri onurlandıran TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e çok teşekkür eder hürmetlerimizi sunarız.

Genel Kurulumuza bizzat katılan BESOB Başkanımız Sayın Tahir Gayret,5. Bölge Birliği Başkanı Sayın Erkan Taşlı’ya,siyasi partilerimizin değerli temsilcilerine,meslek odalarımızın başkan ve yöneticilerine,sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticilerine,Halk Bankası yöneticilerine,Bakanlık temsilcilerine,basınımızın güzide temsilcilerine ve çok değerli ortaklarımıza bu katılımlarından dolayı teşekkür ederim.

Ayrıca katılan ve katılamadıkları için Genel Kurulumuza çiçek,çelenk ve mesaj yollayan Milletvekillerimize,Bakan Yardımcılarımıza,Belediye Başkanlarımıza, çok değerli ortaklarımıza ve esnaflarımıza çok teşekkür ederiz.

Genel Kurulumuzun Bolu Esnaf ve Sanatkârlarına ve ortaklarımıza hayırlara vesile olmasını diler,en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı