Ahmet Yoltaş, Polis Haftasını kutladı

Haber: BMA

Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKOP) Başkanı Ahmet Yoltaş, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunu kutladı. ESKOP Başkanı Yoltaş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kuruluşundan bugüne kadar, ülkemizde huzur ve güvenliği sağlamayı, vatandaşımızın, esnaflarımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü Kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı, Kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlenmiştir. Zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir.

İçinde bulunduğumuz salgınla mücadele döneminde sadece ilgili kurumlar değil, Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz de ortaya büyük bir seferberlik örneği koymuştur. Polisimiz, insanımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, gece-gündüz demeden mesai halinde bulunmaktadır. Bizlerin bu süreçte tereddüt ederek çıktığımız sokaklarda, onlar her türlü risk ve tehditle karşı karşıya görev yapmakta, milletin sıhhat ve selameti için yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Bu dahi bizim ne kadar şanslı ve polislerimiz sayesinde ne kadar güvende olduğumuzu fazlasıyla göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle meşakkatli mesleğin ve onurlu üniformanın temsilcisi tüm emniyet teşkilatı mensuplarımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, şehit polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize ve polis ailelerine, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah, tüm polislerimize hayırlı görevler nasip etsin, her birini muhafaza buyursun.”