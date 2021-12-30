Ahmet Yoltaş yeni yılı kutladı



Haber: C. Kutay Aykan

Yoltaş yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “İyisi ile kötüsü ile bir yılı daha geride bıraktık, umut ve beklentilerle yeni yıla giriyoruz.2021 yılı gerek dünyada, gerek ülkemizde bir dizi olumsuzlukların yaşandığı, esnaf ve sanatkarların da bu olumsuzluklardan etkilenerek zor günler yaşadığı bir yıl olmuştur.

2022 yılının tüm Türkiye için yeni umutlara vesile olmasını, pandemi, deprem, yangın ve sel gibi doğa felaketlerinin olmadığı, milletimizin kenetlendiği, esnaf ve sanatkarların bol kazançlar elde ettiği yeni bir yıl olmasını dilerim.

2021 yılını geride bırakıp umutlara vesile olacak yeni bir yılı karşılarken tüm milletimizin geleceğe umutla bakmasını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek devam etmesini, en önemlisi de esnaf ve sanatkarlarımızın geleceklerinin daha iyi olmasını, milletimize ve Bolumuzun esnaf ve sanatkarlarımıza, halkımıza, sağlık ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyorum.2022 yılında, toplumumuzun tüm kesimlerini etkileyen, siyasal, kültürel, ekonomik olumsuzlukların ve pandemi sürecinin sona ermesini, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, mutluluk dolu sağlıklı günler getirmesini temenni ediyorum.”