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04 Şubat 2018 Pazar
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    • Ahmet Yoltaş’a yargı yolu açıldı

    Bolu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde eski başkan Yoltaş'ın usulsüz harcamalar yaparak odayı zarara uğrattığı gerekçesi ile yargılanması kararı çıktı.

    04 Şubat 2018 Pazar 12:57
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    Ahmet Yoltaş’a yargı yolu açıldı

    Haber; Kasım Şahin

    İl Kültür Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen kongreye Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, merkez ile ilçe oda başkanları ile üyeler katıldı. 2014 yılında görevi devralan ve tekrardan Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına aday olan Mehmet Yılmaz, yaptığı konuşmada eski başkan Ahmet Yoltaş’ı hedef aldı. Yılmaz, şunları söyledi; “Bizden önceki dönemde başkanlık yapan Yoltaş, kanunsuz bir şekilde muhasebecilik yapan Fadime Gülen’i genel sekreter olarak çalıştırmış ve ayrıca yine kanunsuz bir şekilde kendisine tazminat ödenmiştir” dedi.

    Daha sonra kürsüye gelen aday Ahmet Yoltaş’da, Yılmazı beceriksizlikle suçlayarak; “Üstüme atılan hiçbir suçu kabul etmiyorum. Mehmet kardeşimiz biraz beceriksiz arkadaş, dersine de iyi çalışmamış. Benim başkanlığım döneminde genel sekreter olarak Fadime Gülen kanunlara göre çalışmıştır, sadece tazminat hakkı yoktur. Bunu hem kendisine hem de üyelerimize söyledik. Benim başkanlığım döneminde hiç yolsuzluk olayı yaşanmamıştır. Bazı olaylar yargıya taşınmış ve mahkemede beraat etmiş birisiyim” dedi.

    Daha sonra söz alan Divan Başkanı Tahir Gayret, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Tanju Gözel tarafından yapılan denetim sonucunda düzenlenen 21.11.2014 tarihli ve 206-C/04 sayılı inceleme raporunu okudu. Rapor doğrultusunda yapılacak olan ilk genel kurulda Yoltaş ve yönetim kurulu hakkında yargı yolunun açılıp açılmaması konusunda üyeler tarafından oylanması istendi. Bu raporu duyan Yoltaş, oturduğu yerden; “Bu karara ilk saygı duyacak kişi benim ve ilk olarak ben el kaldırıyorum” diye konuştu. Daha sonra yapılan oylama sırasında ise Yoltaş, oturduğu yerde yoktu.

    Oy Birliği ile alınan karar doğrultusunda dönemin başkanı Ahmet Yoltaş, Odanın genel sekteri Fadime Gülen, Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim İstek, Sami Türkseven, Orhan Fidan, Uğur Yağlıoğlu, Aylin Hayatoğlu, İdris Genç, İbrahim Yaman ve Alim Altay’a yargı yolu açılmış oldu. Başkan, Genel Sekreter ve yönetim kurulu üyeleri, odayı 43 bin 723 TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle  “Odayı zarara uğratmak” suçlarından yargılanacaklar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Terziler, Esnaf, Sanatkarlar, Odası

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