Haber: Aysun BEYKOZ

Her yıl geleneksel olarak 3 ayların başlamasıyla birlikte düzenlenen birlik ve beraberlik yemeği köy meydanında gerçekleştirildi. Davete çok sayıda davetli ile köy halkı katıldı. Kardeşliğin ve dostluğun pekiştirildiği yemekte konuklar bol bol sohbet etme imkanı da buldular,

Ahmetler Köyü Muhtarı Nizamettin Kılıçarslan’ın geleneksel hale getirmeye çalıştığı kandil yemeği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek; “Köyün dışında yaşayan ve köye davet edilen vatandaşlarla güzel bir görüntü sergiledik. Oldukça kalabalık bir vatandaş topluluğuyla yenen yemek sonrası herkes mutlu etmiştir. Bu geleneğimizi önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Üç aylarımızı kutluyoruz. İnşallah Ramazan ayımızı da güzel bir şekilde idrak edeceğiz” diye konuştu.