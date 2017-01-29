banner128

banner101

29 Ocak 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ahşap Boyama Kursu Narven Sanat Sokağı’nda

    3 Nesil 4 Mevsim tatil anlayışı ile hizmet veren Narven, eğlence aktivitelerine şimdi de sanat etkinliklerini ekledi.

    29 Ocak 2017 Pazar 06:56
    Bu haber 14 kez okundu
    Ahşap Boyama Kursu Narven Sanat Sokağı’nda
    Foto galeriye git

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Geleneksel Türk sanatlarından olan Ebru Kursu ve Ahşap Boyama Kursu, Görsel Sanatlar Öğretmeni Meral Balcı ve Resim Öğretmeni Çiğdem Yılmaz tarafından veriliyor.

    26 Ocak Perşembe günü Narven Sanat Sokağı’nda başlayan Ebru Kursu ve Ahşap Boyama Kursu yarıyıl tatili boyunca her gün 16.00-19.00 saatleri arasında veriliyor. Kurs için herhangi bir yaş sınırlaması yok. Ayrıca katılımcıların herhangi bir malzeme getirmesi de gerekmiyor.

    Ebru kursunda, ilk olarak ebru sanatının tarihi, kökeni ve yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ile başlanarak kitre, fırça, öd ve boya yapımı anlatılıyor.  Battal tekniği, gelgit tekniği, şal tekniği ve çiçek ebru yapımı da uygulamalı olarak öğretiliyor. 

    Daha sonra öğrenciler, Ebru sanatını öğretmenlerinin gözetiminde kendi hazırladıkları teknelerde deneme imkânı buluyorlar. Üç ders saati sonunda öğrenciler çalışmalarını kurutma raflarına bekleterek ilk Ebru eserlerini yapmış oluyorlar. Kursun sonunda tüm çalışmalar Narven Sanat Sokağı’nda sergilenerek diğer misafirlerin beğenisine sunuluyor.

    Ahşap boyama kursunda öğrencilere ahşap boyama sanatı, renk bilgisi, akrilik ile ahşap ürün tasarımı gibi konularda eğitim veriliyor. Temel renk bilgisi ve boyama eğitimi alan öğrenciler daha sonra Bolu’nun Kahramanlık Simgesi olan Köroğlu maketi ile Narven ormanından toplanan çam kozalaklarını boyuyorlar.

    Öğrencilerin boyadıkları Köroğlu maketi ve çam kozalakları Narven hatırası olarak öğrencilere hediye ediliyor.

    Davarcıoğlu İlk Ebru Çalışmasını Narven’de Yaptı

    Ebru Kursuna Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’da büyük ilgi gösterdi. Yarıyıl tatilini torunları ile birlikte Narven’de geçiren Sayın Davarcıoğlu, “Tatil için Narven’e gelen çocuklar eğlencenin yanı sıra sanat aktivitelerine de katılıyorlar. Bu çocuklarımız için oldukça faydalı bir etkinlik. Narven’i sanata ve sanatçıya verdiği destekten ötürü kutluyorum” dedi.

    Kurslara katılım, Narven’de konaklayan misafirler ile sınırlı değil.
    Bolu’dan da kurslara katılmak i    steyenler 444 6 414 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabiliyor.

    Anahtar Kelimeler: 3, Nesil, 4, Mevsim, Tatil

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da 1 “KONSORSİYUM”dan…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYIRLARIN EFENDİSİ İZZET BABAMIZ
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129