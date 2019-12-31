Ahşap ev küle döndü

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Dörtdivan ilçesi Tekkedere Köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Devren Mahallesinde bulunan Seyfullah Türk’e ait evde gece yarısı 04.00 civarı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı ihbar alan Dörtdivan İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hemen yangın yerine geldi. Ahşap evi saran yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici olurken büyük ahşap ev kullanılamaz hale geldi.