Ahşap evde yangın çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilimiz Dörtdivan ilçesi Yağbaşlar köyü Mursallar Mahallesinde bulunan ahşap bir evde belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Durmuş Ali Aktulan’a ait ahşam evin sütlük kısmında çıkan yangını ihbar alan Dörtdivan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen olay yerine ulaştı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahaleyi yapması ile yangının çevre yapılara bulaşması engellenirken itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybına yol açmaması herkesi sevindirdi.