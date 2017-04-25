Haber: BMA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Üniversite Gezisi ve Meslek Tanıtımı” işbirliği protokolü kapsamında, Bolu’da bulunan Bolu Fen Lisesi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Canip Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi, Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 1000’i aşkın son sınıf öğrencisi, Nisan ayında düzenlenen gezilerde, AİBÜ Gölköy Kampüsü’ndeki fakülte ve yüksekokulları tanıma fırsatı bularak üniversitedeki eğitim-öğretim ile sosyal ve kültürel imkânlar hakkında bilgi edindiler.
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