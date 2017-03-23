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23 Mart 2017 Perşembe
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    • AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni atamalar

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki yeni profesör daha göreve başladı.

    23 Mart 2017 Perşembe 13:26
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    AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni atamalar

    BASIN BÜLTENİ

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kadrolarına iki yeni profesör daha dahil oldu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Ahmet Ural, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda ise Prof. Dr. Yılmaz Güneş göreve başladı.

    Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Ural’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu, uzmanlık eğitimini ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladığı öğrenildi. Geçtiğimiz Ocak ayında AİBÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı’na atanan Ural’ın Almanya, Danimarka ve İsveç’te alanında çalışmalar yaptığı, yurtdışı ve yurtiçinde toplam 136 makalesi yayınlandığı bildirildi. Ural’ın ağırlıklı olarak burun hastalıkları, horlama ve uyku bozuklukları ile ilgilendiği belirtildi.

    Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’na atanan Prof. Dr. Yılmaz Güneş’in ise, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu, Kardiyoloji Uzmanlığı eğitimini İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde yaptığı belirtildi. Güneş’in yerli ve yabancı dergilerde toplam 91 makalesi yayınlandığı öğrenildi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Eğitim

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