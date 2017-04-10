Haber: BMA

AİBÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde görevli uzman hekimler, hafta sonlarını aileleriyle birlikte Narven Termal Kasaba’da geçirdi. Güne kahvaltı ile başlayan hekimler ve aileleri Narven’i gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gönül Canpolat, Narven’in Bolu için büyük bir kazanç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ormanın ve doğal ortamın termal ile birleştiği böyle bir oluşum hem Bolu hem Türkiye hem de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezimiz için ciddi bir kazanım sağlayacak. Hastalarımız için kaplıca temasında böyle bir yer olması onların tedavilerine ciddi anlamda olumlu yansıyacak ve başarı sağlayacak.”

Narven’in fiziki ve mimari olarak çok iyi bir tesis olduğuna değinen Prof. Canpolat, “Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Termal havuzların sıcaklığı amaca uygun ve gayet iyi. Bunun yanı sıra Narven’in ormanın içinde olması klimaterapi olarak tanımladığımız iklim tedavisine de olanak sağlıyor” dedi.



