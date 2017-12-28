Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğü ve PTT Bolu Başmüdürlüğü arasında APS Kurye, Kargo kabul ve taşıma sözleşmesi imzalandı. Bundan böyle kurye ve kargo gönderilerini PTT aracılığıyla gönderen AİBÜ Akademik ve İdari personeli ile tüm öğrenciler yüzde 40 indirimden yararlanacak. PTT Bolu Başmüdürü Şahin Abak, Bolu’nun en büyük kurumu ile böyle bir işbirliğine gitmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Abak, indirim oranının şimdiye kadar imzaladıkları sözleşmelerde en yüksek oran olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise sözleşmenin üniversiteye hayırlı olmasını dileyerek, “PTT Bolu Başmüdürlüğüne sağladıkları bu güzel imkandan dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşme, akademik-idari personelimiz ve tüm öğrencilerimizi kapsıyor. AİBÜ ailesi, bireysel kargo ve kurye gönderilerini PTT aracılığıyla yüzde 40 indirimle gönderebilecek” dedi.

Sözleşme kapsamında her gruba ayrı müşteri numaraları tanımlanırken, Bolu ve ilçelerindeki PTT şubelerinden gönderilmek kaydıyla, AİBÜ personeli ve öğrencileri bireysel kargo gönderilerinde kendileri için belirlenen müşteri numaralarını bildirerek, personel ve öğrenci kimlik kartlarını göstermek suretiyle indirimden faydalanabilecek. Öte yandan PTT işbirliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yıldönümü anısına özel posta pulları da bastırılacak.

