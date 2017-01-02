HABER: FARUK ÇİDEM

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen ve onlarca vatandaşın yaşamını yitirdiği terör saldırısı Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından lanetlendi. Üniversite’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütleri topyekun ülkemize saldırmakta ve bir kaos ortamı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu hayasız terör akını; millet, devlet, hükümet ve güvenlik güçleriyle el ele tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmek suretiyle durdurulacak, teröristler ve onları besleyenler hain emellerine ulaşamayacak ve milletimizin bu kararlı duruşu karşısında yok olacaklardır. İstanbul’da yapılan alçak saldırıyı ve teröristleri lanetliyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."