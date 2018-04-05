Haber: BMA

Mengen Konak köyünde 28 bin 473 metrekare alan üzerine kurulacak AİBÜ Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Yerleşkesinin ihalesi geçtiğimiz gün yapıldı. Mengen MYO ve Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu gastronomi bölümlerinin binalarını, uygulama mutfağını, yemekhane ve yurtları kapsayan yerleşke ihalesi ile alakalı bir açıklama yapan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, “İlçemizde yeni yapılacak AİBÜ Mengen İzzet Baysal Aşçılık ve Gastronomi Eğitim Yerleşkemizin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Yeni üniversitesi yerleşkemizin Mengenimize, Üniversite öğrencilerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Pek yakında inşaata başlanacaktır, bölgemizin ve Mengen’in gelişimine ışık tutacaktır” ifadelerini kullandı.