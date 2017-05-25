Haber: Kasım ŞAHİN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu öğrencileri sistem analizi dersi başarılı bir projeye imza atarak herkesin takdirini kazandı. Ders kapsamında otomobil görünümündeki bir yatağı arabaya çeviren öğrenciler, yaptıkları arabaya Fırtına S adını verdi. 8 kişilik bir grup öğrenci tarafından yaklaşık 2 ay içerisinde yapılan Fırtına S, Gerede sokaklarında dolaşmaya başladı. Gerede halkının yoğun ilgisini çeken aracın mimarları Halil İbrahim Aksu, Seyfullah Uslu, Serkan Öztürk, Cihan İnaç, Hüseyin Cem Dağhan, Furkan Gül, Hasan Özkaynak, Mustafa Turhal projede en büyük desteği bölüm öğretim görevlileri İdris Çalışkan, Mehmet Bayık ve İsmail Tuna'dan aldıklarını belirttiler.

Fırtına S ile Gerede sokaklarını turlayan başarılı öğrenciler, benzer projelere imza atmak için şimdiden kolları sıvadı.