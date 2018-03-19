Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Sosyoloji Bölümü öğrencisi Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Genç kız öğrenci hocalarının kendisine verdiği sunum ödevini İzzet Baysal Caddesi üzerinde Edebiyat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi arkadaşı Saadet Nur Kenet ile birlikte gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde ve ilimizde son yıllarda artış gösteren; “Çocuğa karşı cinsel istismar hakkında Bolu halkının görüşleri” adı altıda 20 sorudan oluşan anketi 50 denek üzerinde gerçekleştirdi.

Bu güne hiçbir kurum ve kuruluşun, eğitim camiasının masaya yatıramadığı bir gerçeği kendisine ödev olarak alan Sosyoloji bölümü öğrencisi Aslıhan Kanca, şunları söyledi; “Sürekli olarak medyadan ve TV haberlerinden çocuğa karşı cinsel istismar haberlerini görüp üzülüyordum. Yaptığım ilk araştırma da bu tür suçların artış gösterdiğini fark ettim ve bunu da dönem ödevi olarak kabul ettim. Amacım, bu suçun neden ve ne şartlarda oluştuğu, cezaların yeterli olup olmadığını ortaya çıkartmak. Bolu’da yaşayan 50 denek üzerinde çalışma yaptım. Anket değerlendirmesinin sonunda hocalarım eşliğinde sınıf arkadaşlarıma sunum yapacağım. Değerlendirme sonuçlarını Bolu Valiliği ve Bolu Barosu ile paylaşmak istiyorum. Çocuklara karşı yapılan cinsel istismarın bir an önce bitirilmesini istiyorum” dedi.