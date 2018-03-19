banner133

banner130

banner101

19 Mart 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AİBÜ öğrencisinden çocuğa yönelik cinsel istismar anketi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Aslıhan Kanca, son günlerde ilimizde ve Türkiye genelinde artış gösteren, “Çocuğa karşı cinsel istismar hakkında Bolu halkının görüşleri” adı altında anket yapıyor.

    19 Mart 2018 Pazartesi 10:40
    Bu haber 77 kez okundu
    AİBÜ öğrencisinden çocuğa yönelik cinsel istismar anketi

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Sosyoloji Bölümü öğrencisi Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Genç kız öğrenci hocalarının kendisine verdiği sunum ödevini İzzet Baysal Caddesi üzerinde Edebiyat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi arkadaşı Saadet Nur Kenet ile birlikte gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde ve ilimizde son yıllarda artış gösteren; “Çocuğa karşı cinsel istismar hakkında Bolu halkının görüşleri” adı altıda 20 sorudan oluşan anketi 50 denek üzerinde gerçekleştirdi.

    Bu güne hiçbir kurum ve kuruluşun, eğitim camiasının masaya yatıramadığı bir gerçeği kendisine ödev olarak alan Sosyoloji bölümü öğrencisi Aslıhan Kanca, şunları söyledi; “Sürekli olarak medyadan ve TV haberlerinden çocuğa karşı cinsel istismar haberlerini görüp üzülüyordum. Yaptığım ilk araştırma da bu tür suçların artış gösterdiğini fark ettim ve bunu da dönem ödevi olarak kabul ettim. Amacım, bu suçun neden ve ne şartlarda oluştuğu, cezaların yeterli olup olmadığını ortaya çıkartmak. Bolu’da yaşayan 50 denek üzerinde çalışma yaptım. Anket değerlendirmesinin sonunda hocalarım eşliğinde sınıf arkadaşlarıma sunum yapacağım. Değerlendirme sonuçlarını Bolu Valiliği ve Bolu Barosu ile paylaşmak istiyorum. Çocuklara karşı yapılan cinsel istismarın bir an önce bitirilmesini istiyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “İlk Ders”Mahir Ünal’dan…
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN NASIL GENÇ KALIR
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İLLA BİR SEBEP Mİ LAZIM?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNCELLENİYORUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124