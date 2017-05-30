Haber: BMA

Kalite konusunda Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşlarından KalDer tarafından tüm üniversite öğrencilerine açık olarak düzenlenen Üniversiteliler Arası Yaşam Kalitesi Yarışması sonuçlandı. Yarışmada; Büyük Ödül, Sosyal Medya Ödülü ve Proje Özel Ödüllerinin yanı sıra 5 kategoride dereceye girenler açıklandı.

AİBÜ öğrencisi Yücel Efe, jüri üyelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda “BGBT-Birleştir Bizi Teknoloji” projesiyle Sosyal Medya Ödülü’ne layık görüldü. Bireysel Yaşam Kalitesi, Çevre ve Yaşam Kalitesi, Eğitim ve Yaşam Kalitesi, Engellilerin Yaşam Kalitesi ve Kadınların Yaşam Kalitesi kategorilerinde dereceye girenlere de ödüllerinin verildiği yarışmada Yücel Efe, aynı projeyle Eğitim ve Yaşam Kalitesi kategorisinde ise beşinci oldu.