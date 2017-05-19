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19 Mayıs 2017 Cuma
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    • AİBÜ Rektör Vekili’nden 19 Mayıs Mesajı

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle AİBÜ Rektör Vekili Mollaibrahimoğlu bir mesaj yayımladı.

    19 Mayıs 2017 Cuma 11:00
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    AİBÜ Rektör Vekili’nden 19 Mayıs Mesajı

    Haber: BMA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak öğrencilerin bayramını kutladı. Rektör Vekili Mollaibrahimoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

    Şanlı tarihimizdeki dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919; Dünya tarihine altın harflerle yazılan ve milletimizin tarih sahnesinde egemenlik ve bağımsızlığını ebediyen koruyacağını bir kez daha kanıtladığı destansı bir direnişin başlangıcı olmuştur.

    ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğe yön veremez’ düsturuyla, ecdadımızın azim, inanç ve kararlılığını her 19 Mayıs’ta bir kez daha hatırlarken, tarihini bilen, analiz eden, donanımlı bir gençlik yetiştirmeyi Üniversite olarak en temel amaç biliyor, gençlerimizin bu cennet vatanı, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz.

    Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, sevgili öğrencilerimiz ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

    Anahtar Kelimeler: 19, Mayıs, Atatürkü, Anma, Gençlik

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