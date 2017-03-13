Haber: BMA

Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapılan engelleme ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü bir mesaj yayınlayarak Hollanda’yı kınadı. AİBÜ Rektörlüğü yayınladığı mesajında, “Hollanda’nın Rotterdam kentinde vatandaşlarımızla buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya’ya, Hollanda Hükümet yetkililerinin yaptığı engellemeyi ve vatandaşlarımıza yönelik muamelesini kınıyoruz. Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin nefret duygularını kışkırtıcı mahiyetteki engelleyici ve yasaklayıcı tutum, günümüz evrensel hukuk normlarına aykırı olup, kabul edilemezdir.

Son yıllarda Avrupa’da, ırkçılığın normalleştirildiğini, İslamofobi ve göçmen karşıtlığına yönelik söylemlerin ana akım siyasetin parçası haline geldiğini üzülerek görmekteyiz. Hollanda’nın uluslararası organizasyonlarda birlikte çalıştığı bir Ülkenin bakanlarına yönelik diplomatik ve demokratik teamüllere aykırı bu son tutumu, demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda samimiyetlerinin sorgulanmasına neden olmuştur.

Devletimizi temsil eden bakanlarımıza ve kendileriyle buluşmak isteyen soydaşlarımıza yapılan muamele karşılıksız kalmayacaktır. Sayın Bakanlarımız ve Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kendileri ile güçlü bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.