Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bahar şenlikleri kapsamında 14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Sıla konseri yağan yoğun yağmurdan dolayı sahne ve konser alanının tehlike yaratacak derecede ıslanması nedeniyle konser iptal edildi. Bunun üzerine iddiaya göre organizasyon şirketi Üniversite rektörlüğüne konserin başka bir gün yapılması için yazılı ve sözlü olarak bildirdi. Fakat yönetim geri dönüş yapmadı. Organizasyon şirketi aradan geçen zaman içerisinde parasını alamadığı gerekçesiyle Üniversite Rektörlüğüne İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı. Mahkeme Üniversite Rektörlüğünü haksız bularak 55 bin TL’yi yasal faiziyle ödemesine karar verdi. Ancak bu parayı ödemeyen Rektörlüğe Sıla konseri yüzünden haciz geldi. Organizasyon şirketi avukatı Tahir Kemal Bozkır 55 Bin TL olduğu belirlenen alacaklarını almak için Üniversite rektörününde resmi makam aracının bulunduğu 4 otomobile haciz koydurdu.