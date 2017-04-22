Haber; Kasım Şahin

Geçtiğimiz hafta grubumuza bağlı yayın organlarında “Şifreli Sahtekarlık” başlığı ile deşifre ettiğimiz olayla ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlüğü harekete geçerek yasal işlem başlattı. Habere bahse konu işletmeye Rektörlüğün çağrısı ile ani baskın yapan Bolu Belediyesi Zabıta ekipleri haberimizin doğru olduğunu resmen tespit ederek işletme hakkında tutanak tuttu. Zabıtanın tutanağına istinaden yasal işlem başlatan AİBÜ Rektörlüğü birde konuya ilişkin açıklama yaptı. AİBÜ Rektörlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, “Yerel bir internet sitesi ve yayın organında 20.04.2017 tarihinde, “Şifreli Sahtekarlık” başlığı ile yayınlanan haber konusu ile ilgili olarak, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.04.2017 tarihinde, Üniversitemiz Aktivite Merkezindeki işletmeler denetlenmiştir. Yapılan denetlemede bir işletme için tutanak tutulmuş olup, ilgili tutanak Rektörlüğümüze iletilmiştir. Rektörlüğümüz tarafından konu hakkında idari ve hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

İŞTE O HABER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite merkezinde akıllara durgunluk olay yaşanıyor. Öğrenciler ile marketçi arasında ki şifreleşmeleri tek tek çözüldü. Üniversitede sigara satışı yasak olmasına rağmen öğrenciler şifreleme sistemiyle bu yasağı deliyorlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aktivite Merkezinde sigara ve alkol satışının yasak olmasına rağmen, iddiaya göre bu yasak bazı esnaflar tarafından deliniyor. Sigara kullanan öğrenciler, markete gidip sigara var mı? Sorusuna hayır cevabı alıyorlar. Ancak, şifreyi söyleyen öğrenci bir lira da fark ödeyerek amacına ulaşabiliyor. Öğrenciler ile marketçi arasında ki şifreler şu şekilde; “Beyaz leblebi”; “Sarı leblebi”, “Sarı beyaz”, “Koyu mavi”, Mavi” ve “Kırmızı” Bu şifrelerin hep sinin farklı anlamı bulunuyor. Beyaz leblebi istendiğinde işletmeci öğrencinin hangi marka ve cins sigara istediğini anlıyor ve öğrenciye el altından o sigarayı satıyor. Birde öğrenci sigara parasının üstüne 1 TL’de hizmet bedeli ödüyor.