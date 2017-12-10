Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesi kararı ile ilgili olarak geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle alınan 2017/168 sayılı karar sonrası kamuoyuna konuyla alakalı şu açıklamayı yaptı:

“Her üç din için kutsal değerde olan Kudüs, BM Genel Kurulunun 1947 tarihli taksim planıyla uluslararası rejime tabi ve BM yönetimi altında olacak bir kent olarak kabul edilmiştir. 1948 Arap-İsrail savaşından sonra kent fiilen ikiye bölünmüş, kentin batı kısmı İsrail’in, doğu kısmı ise Ürdün’ün kontrolü altına girmiştir. İsrail, 1948’in sonunda Batı Kudüs’ü kendisine başkent olarak ilan etmiştir. 1967 savaşıyla birlikte İsrail doğu Kudüs’ü de işgal ederek kentin tümü üzerinde denetimini kurmuştur. İsrail, 1980 yılında temel kanun niteliğinde kabul ettiği Kudüs kanununda Kudüs’ün tümünü kendisine ilhak ettiğini ve bu kenti kendisine ebedi başkent ilan ettiğini duyurmuştur.

İsrail’in bu kararının hemen ardından BM Güvenlik Konseyi ABD’nin çekimser kaldığı 14 lehte oy ile 20 Ağustos 1980 yılında aldığı 478 sayılı kararla Kudüs ile ilgili BM kararlarına uymamakla suçladığı İsrail’in Kudüs’ü ilhak ederek kendisine başkent yapma kararını kınamış, İsrail’in insancıl hukuk kurallarına aykırı davrandığını, tüm devletlerin bu kararı tanımamalarını, diplomatik temsilcilerini bu kentte bulundurmamalarını istemiştir.

ABD elçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması yönünde ABD Kongresinin 1995 yılında çıkardığı Kudüs Kanunu, Donald J. Trump’a kadarki başkanlar tarafından Ortadoğu’da barışa hizmet etmeyeceği düşüncesiyle uygulanmamıştır. Donald J. Trump, 6 Aralık 2017’de ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması kararını almıştır. BM’nin 478 sayılı kararla yasakladığı Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve uluslararası hukuka aykırı olan ABD’nin bu eylemi, Ortadoğu’da barışın kurulması çabalarını yok saymaya yönelik bir eylem olarak değerlendirmek mümkündür.

Bu kabul edilemez gelişmeler karşısında ABD ve İsrail’i, tutumlarını yeniden gözden geçirmeye davet ederken, BM kararları hilafına, Kudüs’ün tarihi statüsünü değiştirme yönündeki maceracı girişimlerin kesin ve tartışmasız bir şekilde reddettiğimizi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu olarak Türkiye ve Dünya kamuoyuna ilan ederiz.”