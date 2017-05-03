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03 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • AİBÜ SYO’dan Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu

    AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu tarafından Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu’nun 3’üncüsü Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

    03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:41
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    AİBÜ SYO’dan Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu

    Haber: BMA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu, Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği sempozyumda, uzun yıllar hemşirelik mesleğine emek veren uzman ve akademisyen hemşireler sunum yaptılar. Sempozyumun açılış konuşmasını Bolu Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Arzu İlçe yaptı. Kariyer planının hedefe ulaşılmasını sağlayan bir yol haritası olduğunun altını çizen İlçe, bu hedefe ulaşabilmede üniversitelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

    Hemşirelik mesleğinde çok geniş bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan İlçe, öğrencilerin 1’inci sınıftan itibaren mesleğe hazırlanmaları gerektiğini belirterek, “Sevgili öğrenciler, hayatta mutlaka bir hedefiniz olmalı. Çünkü hayatta nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle kendinize doğru hedefler seçmeli, doğru arkadaşlar edinmelisiniz. Nerede daha çok mutlu ve verimli olacaksanız kariyerinizi bu doğrultuda planlamanızı isterim. Hemşirelik mesleği çok dinamik, çok hızlı değişen bir alan. Öncelikli yapacağımız mesleğimiz ne olursa olsun ona titizlikle sahip çıkmak ve çok çalışmak olmalı. Böylece ülkemizin gelişimine de katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

    Bolu ve çevre illerde bulunan özel hastanelerin sunumlarıyla başlayan sempozyumda, açılış konuşması sonrasında uzun yıllardır hemşirelik mesleğine emek veren uzman ve akademisyen hemşireler konferans verdiler. Bolu Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Makbule Tokur Kesgin “Hemşirelikte Kariyer Yönetimi”, Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu “Edebiyatçı ve Akademisyen Hemşire Olmak”, Ankara Üniversitesi Acil Sorumlu Hemşiresi Hülya Karabulut “Klinik Deneyimler”, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi Türkan Varlık “Hemşireliğin Farklı Bir Çalışma Alanı: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği”, Hemşire Esra Parlak ise “Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Deneyimleri” konularında sunum yaptılar.

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Bolu, Sağlık, Yüksekokulu, Hemşirelikte

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