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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, bölgede nadir gerçekleştirilen bir operasyonla 85 yaşındaki Ali Kuru’yu sağlığına kavuşturdu.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 08:00
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    AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDEN BÜYÜK BAŞARI

    Yaşamını Düzce’de bir huzurevinde sürdüren 85 yaşındaki Ali Kuru, boynundaki ağrılar ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Kuru’nun şah damarında daralma olduğu belirlenerek, AİBÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. AİBÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bölümündeki muayenesinde felç riski taşıdığı gözlenen Ali Kuru, şah damarına stent takılarak felç riskinden kurtuldu.

    Prof. Dr. Kamil Gürel ve Yrd. Doç. Dr .Demet Ünal tarafından yapılan ‘Karotid Arter Stentleme’ ameliyatıyla sağlığına kavuşan Ali Kuru, “Boynundaki ağrılar ve halsizlik nedeniyle beni Düzce’den buraya gönderdiler. Buradaki doktorlarımız da benimle çok iyi ilgilendi. Ameliyatım 3-4 saat sürdü. Şimdi çok iyiyim. Doktorlara teşekkür ediyorum” dedi.

    AİBÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Gürel, yapılan kritik operasyon ile ilgili bilgi vererek, “Hastamızın sol şah damarında henüz ciddi şikayet oluşturmamış ancak tıkanmak üzere olan darlık saptanması üzerine acil işleme aldık. Yaklaşık yarım saat süren bir operasyonla bıçaksız şekilde damar içinden yaklaşık 1 milimetrenin altına düşen damar genişliğini, stentleyerek 4.5 milimetreye çıkardık.” dedi. Bölge illerinden nadir yapılan bir operasyonla felç kalma riskinin engellendiğini sözlerine ekleyen Gürel, “Darlık ve sonrasında gelişen tıkanıklık, eğer şah damarında ise felç gelişme ihtimali çok yüksektir. Bazı hastalarda diğer damarlar iyi çalıştığından tek şah damarı tıkanmasına bağlı felç hafif atlatılabilir. Bazılarında ise hastalar yatalak hale ve sürekli başkalarının bakımına muhtaç hale gelebilir.” diye konuştu.

    Gürel, Bolu’da benzer 4 ameliyat yaptıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini de ifade ederek, “Bu tarz durumlarda erken tanı çok önemli. Hasta bize geldiğinde hemen müdahale etme şansımız olabiliyor. Ama erken tanı olmamış ve hasta felç geçirmiş ise ilk birkaç saat çok önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitemize sağlanacak yeni BT cihazı yardımıyla da geri döndürülebilecek felçleri saptamamız ve uygun tedaviyi yapmamız mümkün olacaktır.”diye konuştu. Birleşik Medya Ajans (BMA)

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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