Haber: BMA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinden oluşan orkestra ile Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri orkestrası AİBÜ’de konser verdi.
İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonda gerçekleştirilen konserde ilk olarak, Şef Hasan Hakan Okay yönetiminde konuk üniversitenin öğrenci orkestrası, ardından Şef Ahmet Serkan Ece yönetiminde üniversitemizin öğrenci orkestrası sahne aldı. Konserin sonunda iki üniversite orkestrası birlikte, dünyaca ünlü müzisyenlerin bestelerinin yanı sıra sevilen şarkıları icra ettiler.
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