24 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak olan öğrenciler üniversitelerde hem Türkçelerini geliştirecek hem Türk kültürüne ait sanatları, yemekleri, gelenekleri, tarihi ve tabii yerleri tanıyacak. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ülkemizde misafir edilecek öğrencilerden bir grubu dört hafta boyunca misafir ederek Türkçe eğitimi verecek. Türkçe öğretim etkinliklerinin yanında, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinin vereceği seminerler; Bolu ve ilçeleri, Bursa, Ankara ve İstanbul’a düzenlenecek kültürel ve tarihi geziler aracılığıyla Türkiye’yi, Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıma imkânı bulacak.

Yunus Enstitüsü Strateji Geliştirme Birimi Müdürü Hasan Kocabıyık ve Enstitü heyeti, AİBÜ’nün sağladığı imkanlardan dolayı AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’nu ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti. Misafir öğrencilerin konaklayacağı, ders göreceği yerleri ve sosyal olanakları yakından gören heyet ziyarette AİBÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit KARATAY’a da gösterdikleri ilgi ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette Kocabıyık, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek Rektör Vekili Mollaibrahimoğlu ve TÖMER Müdürü Karatay’a Geleneksel Türk oyunu Mangala seti hediye etti.