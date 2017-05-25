Haber: Bulut ALTUNDAL

En yüksek ilim irfan yuvalarından biri olan AİBÜ’de Yabancı Diller Yüksekokulundaki tadilatta çalışan işçilerin hiçbir önlem almadan dış cephe çalışması yapması öğrenciler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Gazetemizin sosyal medyada paylaşılan görüntülerle alakalı yapmış olduğu haber sonrasında iş güvenliğinin hiçe sayılmasına olan tepkiler giderek büyürken, Abant İzzet Baysal Üniversitesi hemen harekete geçti ve resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Görüntülere ilişkin haberimizden sonra AİBÜ Yönetiminden gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bolu’da yayın yapan bazı yerel gazetelerin internet sitelerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu binası tadilatının hazırlık aşamasında, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir haber yansımıştır. Tadilatı yapan yüklenici firma sorumlularına gerekli güvenlik önlemlerine ilişkin uyarılar yapılmıştır. Tadilatın eğitim ve öğretimi aksatmaması amacıyla eğitim-öğretim dönemi sonrasında başlaması planlanmıştır.”