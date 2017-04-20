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20 Nisan 2017 Perşembe
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    • AİBÜ’de 18 Mart’tan 15 Temmuz’a Hürriyet Türküleri Söylendi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tüm şehitlerimiz anısına “18 Mart’tan 15 Temmuz’a Bir Hürriyet Türküsü” etkinliği düzenlendi.

    20 Nisan 2017 Perşembe 13:43
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    AİBÜ’de 18 Mart’tan 15 Temmuz’a Hürriyet Türküleri Söylendi
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    Haber: BMA
    Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatıraları anısına Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bir kez daha saygı ve rahmetle yâd edildiler. Etkinlikte Çanakkale şehitlerimiz için söylenmiş az bilinen türküler ile 1930’lu yıllarda Çanakkale Şehitleri için ilk kez taş plaklara kaydedilmiş gazeller dinletildi.
    Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak orijinal kayıtlardan derlenen Çanakkale temalı belgesel film gösterildi. Film gösterimi ardından açılış konuşmasını yapan AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erol Ayaz sözlerine, Tunceli’deki helikopter kazasında şehit düşen asker, polis ve adli personeli rahmetle anarak başladı.
    Tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan birinin Çanakkale Savaşı olduğunu hatırlatan Ayaz, “Metrekareye 6 bin merminin düştüğü böylesi bir savaşta kahraman ecdadımız, bu öldürücü silahlara karşı iman dolu göğsünü siper etmiş, bir gül bahçesine girercesine vatanı uğruna şehit olmayı şeref bilmiştir. Çanakkale destanını yazan milletimiz, tam 102 yıl sonra 15 Temmuz 2016’da büyük direniş ve diriliş gerçekleştirmiştir. İçimize sinsice yerleşmiş bir ihanet şebekesi, kahraman ordumuzun üniformalarını çalarak aziz milletimizin kendi silahını milletimize doğrultmuştur. Oysa milletimizin korkacağını hesap edenler, 15 Temmuz’da bir şeyi unutmuşlardı: Çanakkale’yi… Çanakkale gibi yiğitlerin torunlarının iman dolu sinelerinin hâlâ dipdiri ve canlı olduğunu unutmuşlardı. Aziz milletimiz çok şükür ki 15 Temmuz’da iradesini rehin almaya kalkışanlara gerekli dersi, şanlı bir direniş ve dirilişle vermiştir. Üniversitemiz rektörlüğü olarak bugün şanlı tarihimize altın harflerle yazılacak bu iki destanın anlamını gençlerimize aktarmayı arzu ettik. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak bizler için bir vatan borcudur.” diye konuştu.
    Taş Plaklardaki Çanakkale Gazelleri
    Ayaz’ın konuşmasının ardından Arzu Akça’nın söylediği asker türküleriyle dinleyicilerin ilgisini çeken etkinlik, sanat yönetmeni de olan Halk Edebiyatı Araştırmacısı ve Sanatçı Recep Ergül’ün, 15 yıllık çalışmanın sonucunda derlediği, Çanakkale, Sarıkamış, Balkanlar, Yemen, Galiçya, Kıbrıs ve Kore savaşları için söylenmiş az bilinen asker türkülerini seslendirmesi ile devam etti. Etkinlikte ayrıca, 1933 yılında ülkemizde ilk kez Çanakkale şehitleri için taş plaklara kaydedilmiş gazeller de dinletildi. İlk kadın Gazelhanımız Ayda Sönmez ile dönemin önemli Ses Sanatkârı Suzan Yakar’ın okuduğu gazeller, ilgiyle dinlendi.
    Ömer Faruk Elmas’ın kum sanatı gösterisinin ardından etkinlik, Rektör Vekili Prof. Dr. Erol Ayaz ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan’ın konuklara hediye takdim etmesiyle sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Rektörlüğü

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