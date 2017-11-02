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02 Kasım 2017 Perşembe
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    • AİBÜ’de FETÖ Depremi

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (AİBÜ) yapılanmasına yönelik, haklarında dava açılan 10'u firari, 23'ü tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına devam edildi.

    02 Kasım 2017 Perşembe 08:59
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    AİBÜ’de FETÖ Depremi

    HABER:Kasım Şahin

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesince belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Seyfi Han, duruşma öncesinde davanın geldiği aşama hakkında sanıklara ve avukatlarına bilgilendirme yaptı. Toplam 44 sanığın dijital materyallerinin çözümlerinin ellerine ulaştığını ifade eden Han, telefonlarında ByLock kalıntısı tespit edilen 4 kişinin bu uygulamayı hangi GSM hatları üzerinden kullandığının belirlenmesi için bilirkişiye verildiğini kaydetti. Duruşma sanık avukatları ve sanıkların tevsi-i tahkikat taleplerini iletmesi ile devam etti. Söz alan tutuklu sanık Murat Özkan, hakkındaki tespitleri kabul etmediğini ifade ederek, bilirkişi raporlarının yeniden incelenmesini istedi. "ByLock" isimli uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, kendisinin bilgisayar doktoru olduğunu, "ByLock" uygulamasının tespitinde eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu savundu. Özkan, kendisinin hem Bolu hem de Türkiye'de önemli bir AB Proje yazarı olduğunu belirterek, bu nedenle çok sayıda kişi ile telefon görüşmesi yapmış olabileceğini her konuştuğu kişinin de FETÖ'cü olup olmayacağını araştırma imkanının bulunmadığını ileri sürdü.

    Mahkeme Başkanı Han, Özkan'a hitaben, "Bolu'daki açılan tüm FETÖ davalarında senin adını görüyorum. Oktay Güneş, Murat Özkan ve Davut Alcı bu örgütün santrali görevini yapmış. Hakkında dava açılan FETÖ sanıklarının neredeyse tamamı ile konuşmalarınız tespit edilmiş." dedi.

    Özkan, bu iddiayı kabul etmediğini belirtti. Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tevsi-i tahkikat taleplerinin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede ayrıca 8'i firari, 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

     

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, Örgütü, (FETÖPDY), Abant

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • MEMLEKET BOLU 20 dakika önce yorumlandı

      bolu da ve güzel türkiyemde ki̇m varsa eski̇ yeni̇ fetocu ve suruyeli̇ ki̇m varsa gerekeni̇ adalet varsa yapsinlar ölen teröri̇stleri̇n televi̇zyonda yayinlasin cesetleri̇ni̇ türk vatandaşi olarak görmek i̇sti̇yorum sahsim olarak

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