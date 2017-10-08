Haber; Semih Baykal

Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampusu içerisinde yapımı devam eden öğrenci yurdunda çalışan 30 işçi 15 gün önce taşeron firmayla ücret konusunda anlaşamadıkları için işten ayrıldı. İddiaya göre, geçmişte çalıştıkları paralarını alamayan ve bugün ödeneceği söylenen 30 işçi, Çorum’dan gelerek toplam 70 bin liralık alacaklarını istediler. Uzun süre bekleyen ve paralarını alamayan işçilerden 19 yaşındaki kalıp ustası Mehmet Çiftçi, inşaat alanına kurulan 40 metrelik vincin tepesine çıkarak parasını alana kadar inmeyeceğini söyledi. Diğer işçiler Çiftçi’yi aşağı inmesi konusunda ikna edemeyince olay yerine itfaiye, polis ve 112 Sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda telefonla görüştüğü Mehmet Çiftçi’yi vinçten aşağı inmesi için ikna etmeyi başardı. Çiftçi, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Çiftçi’nin vincin tepesinde olduğu dakikalarda inşaatta çalışan diğer işçilerin cep telefonlarıyla sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları görüldü.