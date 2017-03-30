Haber: BMA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik “Türkiye’de Metroloji Mevzuatı ve Bilimsel Metroloji Faaliyetleri” konulu eğitim semineri düzenlendi. Ölçme bilimi olarak da adlandırılan Metroloji eğitimine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda düzenlenen seminerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dilek Birbil ile şube müdürleri Mualla Erkek ve Feryal Köksal, yasal metroloji konularında yürütülen faaliyetler konusunda sunum yaptılar. TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nden (UME) Uğur Akkaya ve Tamer Tezel’de metrolojinin tanımı ve tarihçesi, metrolojinin sınıflandırılması ve Türkiye’de bilimsel metroloji faaliyetleri konularında bilgi verdiler.

Bolu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Küçükkaraca’nın da katıldığı seminer, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.