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19 Aralık 2017 Salı
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    • AİBÜ’de Türkler, İslam ve Yesevilik anlatıldı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) düzenlenen konferansta Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ocak, Türklerin İslâmlaşma süreci ve bu süreçte Yesevîliğin yerini anlatarak, Yesevîliğin tarihi öneminden bahsetti.

    19 Aralık 2017 Salı 11:18
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    AİBÜ’de Türkler, İslam ve Yesevilik anlatıldı

    Haber: BMA

    AİBÜ Ahmet Yesevî Eğitim Topluluğu tarafından AİBÜ Kongre merkezinde “Türkler, İslâm ve Yesevîlik” konulu konferans ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından icra edilen Mehteran gösterisi düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevî Eğitim Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Ömer Metin, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına atıfta bulunarak “Bu topraklarda güçlü bir medeniyetin mümessilleriyiz. Tarih bunu böyle yazmış ve bundan sonra da böyle yazacaktır. Kudüs esaretinden Selahaddin’le kurtulmuştu. Yüzyılımızdaki esaretinden de Türk Milleti’nin içinden çıkacak yeni Selahaddinlerle kurtulacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

    “HETERODOKS BİR ÖĞRETİ OLARAK TANIMLAMAK YANLIŞTIR”

    Açılış konuşmasının ardından konferansa başlayan AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ocak, Yesevîliğin menşei ve misyonunu anlatarak, Yesevîliği heterodoks bir öğretiye indirgeyen bazı yorumlara karşı çıktı. Öncelikle ‘Sünni’ kavramı üzerinde duran Ocak,  “Sünnîlik denen kavram; “Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaat” görüşü demek olup, Allah’ın kitabı Kur’an ve Peygamberin sünnetini temel referans alan görüş demektir ve İslâm’ın kendisidir. Sünnî, yol demektir, yani Peygamber yolu; İslâm’ın ana görüşü, omurgası” dedi.

    “İSLÂM DÜNYASI’NIN LİDERİ TÜRKLERDİR”

    “İslâm dünyasının lideri kimdir diye sorulacak olsa, verilecek cevap Türklerdir” diyen Ocak, Türklerin kaynaklarda “İslâm’ın cengâveri, kahramanı” sıfatıyla sıkça adlandırıldığını belirtti. Ocak, “İslâm’a yönelen bütün fikri, askeri, siyasi tehlikelere göğüs geren Türkler olmuştur. Türkler İslâm’ın koruculuğunu üstlenmişlerdir. Bu açıdan başta Selçuklu ve ardından Osmanlı dönemi, İslâmiyet’in manevi teceddüt dönemidir” ifadelerini kullandı.

    “YESEVÎLİK, VATAN KURAN OKULLARIMIZDAN BİRİDİR”

    Ocak konuşmasının son bölümünde ise şu sözlere yer verdi: “Nizamiye’nin misyonu Ehl-i sünnet dışı fikirlere, sapkın düşüncelere, Kur’an’a ve peygamberin sünnetine ters olan fikirlere karşı mücadele etmek ve İslâm’ın safiyetini korumaktı. Dolayısıyla bu misyonla yetişen Ahmet Yesevî’nin de aynı görüşleri devam ettirdiğini görüyoruz. Ahmet Yesevî, tasavvuf ve tasavvuf tarihi için önemli bir şahsiyettir. Yesevîlik bizim vatan kuran okullarımızdan birisidir. Türklerin İslâmlaşmasında önemli bir etki sahibidir. Türk yurdunun korunmasında Yesevîlik ve Yesevî dervişlerinin ciddi anlamda mücadele verdiklerini görüyoruz.  Bu insanlar hem fikri olarak mücadele etmişlerdir. Hem gerektiğinde vatanları için kılıç kuşanmışlardır.”

    Konferansın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın verdiği Mehteran konseri salonu dolduran dinleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla izlenirken, Belediye Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu, Prof. Dr. Ocak’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayaz  da Mehteran Takımı’na teşekkür belgesi takdim etti.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi’nde, (AİBÜ)

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