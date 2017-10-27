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27 Ekim 2017 Cuma
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    • AİBÜ’de yeni BT cihazı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı’na ( BT) yeni bir bilgisayarlıi tomografi (BT) cihazı kuruldu. 64 dedektörlü ve bir defada en az 128 kesit alabilen bu çok kesitli tomografi cihazının sahip olduğu teknolojiler hastalar ve doktorlar için büyük avantajlar sağlayacak.

    27 Ekim 2017 Cuma 13:01
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    AİBÜ’de yeni BT cihazı

    Özel Haber: SEMİH BAYKAL

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalına kurulan modern tomografi cihazı geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Modern tomografi cihazı 64 dedektörlü ve bir defada en az 128 kesit alabilen, sahip olduğu yazılımlarla yakın çevre illerdeki cihazların başında gelmektedir. Radyoloji Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Safiye Gürel Tıp Fakültesine kurulan yeni BTi cihazı hakkında bilgi verdi. Gürel ; “ Bu cihaz 64 dedektörlü olup bir turda 128 kesit oluşturabilen, yüksek hızlı bir cihazdır” dedi.

    ÇEKİM SÜRELERİNDE AZALMA

    Gürel, BT cihazının yüksek hızı nedeniyle inceleme sürelerinin yaklaşık 10 kat kısaldığını belirtti. Gürel;     ‘’ Bu özellik nefes tutamayan, uzun süre hareketsiz kalamayan hastalarımız (çocuklar, travma, nefes darlığı olan ve anestezi ihtiyacı olan hastalar) için büyük konfor getirecektir.’’ dedi. Ayrıca sadece koldan ilaç verilerek kalp, beyin/akciğer/karın/kol-bacak gibi bölgelerin atar- ve toplardamarlarının incelenmesi de ancak bu hızdaki cihazlarla yapılabilmektedir.
    RADYASYON DOZUNUDA AZALMA

    Doz azaltıcı teknolojisi ile vücut yapısı, ağırlığı ve incelemenin türüne göre değişmekle birlikte hastaya     verilen x ışını miktarında %20 ile %80 arasında değişen azalma mümkün olmaktadır. Bu özellik çocuklarda, belli aralıklarla BT yapılması gereken onkoloji hastalarında, AC nodül takibi yapılanlarda ve kronik iltihabi barsak hastalığı olanlarda kayda değer önem taşımaktadır.

    GÖRÜNTÜ KALİTESİNDE ARTIŞ

    Görüntü kalitesindeki iyileşme, BT incelemelerinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasında fayda sağlamakta, böylece, radyolojinin hastalıkların tanı ve tedavisindeki etkinliğini arttırmaktadır.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Eğitim

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