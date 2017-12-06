Özel Haber: Gönül OLUTÜRK
Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) kara teslim oldu. İlimizde, Salı akşamından itibaren etkisini yoğun bir şekilde gösteren kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinden olan üniversitenin Gölköy Kampüsü’nüde esir aldı. Üniversite fotoğraflık manzaralar oluştuğu kadar yürekleri sızlatan görüntülerde ortaya çıktı.
Gölköy Kampüsü’nde sıkça bulunan sokak köpeklerinin yürekleri sızlatan görüntüleri öğrenciler tarafından kayda alındı. Başlayan kar yağışı ve soğukta dışarıda kalan köpekler, donmak üzereyken öğrenciler tarafından bulundu. Köpekleri ısıtmak için ellerinden geleni yapan öğrenciler bir taraftan video kaydı alıp durumu anlattı.
Aldıkları video kaydını sosyal medya hesaplarında paylaşan öğrenciler yetkililere seslendi. Öğrenciler köpeklerin ısınmak için hiçbir binaya alınmadığını söyledi. Öte yandan Bolu Valiliği’ne ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nden konu hakkında yardım isteyen öğrenciler, yetkililerden kampüste soğukta kalan köpekler için yardım istedi.
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