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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • ”AİBÜ”de”KORE “Günündeki”GÖSTERİM”..

    Mustafa Cop yazdı...

    18 Ekim 2017 Çarşamba 11:12
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    ”AİBÜ”de”KORE “Günündeki”GÖSTERİM”..

    17 Ekim 2017, Salı günü, “Abant İzzet Baysal Üniversitesi” mizin “ İZZET BAYSAL KÜLTÜR MERKEZİ”ndeki  “KORE KÜLTÜR GÜNÜ” etkinliklerini  çok az sayıdaki Protokol , Halk ,ÖğretimElemanı i ve taşımalı sistemle de getirilmiş az sayıdaki Bolu’dab “ Öğrenci “ VE Veli ile birlikte de  “ PEMBE” sinden “mavi” sine  salonlarda sonuna kadar izleyebilenlerdenim…

    “ORADAYDIK”…

    İçinde “KORE GELENEKSEL MÜZİK KONSERİ” ninde bulunduğu “profesyonel “organizasyon”a  günlerdir yerel medyamız ilgi gösterdiği halde katılım  çok azdı…

    “ MARİFET İLTİFATA TABİDİR” derler bizde değil mi efendim…Sağolsun  Belediye Başkan Vekilimiz “EMİNE DAVARCIOĞLU” Hanım tam saat 14.30 da”MAVİ SALON” daydılar…Salonu da aydınlattılar…

    Kamuoyununda, hazirunun da  bildiği gibi Dost “KORELİLER” bu günlerde “ TÜRK TURİZMİ” nde “ KAPADOKYA” yı zenginlendirenlerden,sevindirenlerden…

    ”NEVŞEHİR” civarındaki turistik yöreler,oteller “ KORE” DEN gelen turist  kan kardeşlerimiz in büyük ilgilerine mazhar oluyor…

    DARISI ; “TÜRK” turizminin, yemek “KÜLTÜRÜ”müzün  en önemli unsuru olan AŞÇI (CHIEF) larımızın Osmanlıdan bugüne merkezi , başşehri  de olan;

    “KÖROĞLU” Diyarı, “ABANT”I,”YEDİ GÖLLERİ”, “KARTALKAYA”sı,”seben kaya evleri”, “gölcük”,”göynük” vb. diyarlarıyla, lezzetleriyle, yemekleriyle, keşiyle ceviziyle,fındığıyla...

    Meşhur yöresel ürünleri ile de ,“CENNET BOLU” muzun, “Mengen”İNİMİZİN başına …

     Değil mi dostlar?...Kardeşler… Dostlar…

    KORE ve TÜRKİYE ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİNİN  KURULMASININ BU 60.YIL DÖNÜMÜNDE ; Resmi olarak  Türk askerlerinden “KORE SAVAŞI” nda şehit olmuş “741” KAHRAMAN şehidimizi de rahmetle anıyoruz… “RUHLARI ŞADOLSUN”…

    Gelelim Bolu’daki etkinliklerin son programına … “ SÖZÜN DEĞERİ” ne…Kore Film”GÖSTERİM”ine…

    1950 “KORE SAVAŞI” ile başlayan senaryoya…” FİLM” YENİ… Vizyon Tarihi:17 Aralık 2014…Süre,126 dakika… Kesintisiz izledik… “DRAM” türünde…

    Çoğu hanım KIIZMIZ  olan az sayıda sinema sever “AİBÜ” lü; mendilleri yaşlı halde salonu terkettiler…” BÜYÜK BİR PRODÜKSİYON”…Yönetmen”Yoon Je-Kyun”…”SENARİST”, “Park Soo-Jin”…FİLMİN DİLİ” KORECE”…Ülke”GÜNEY KORE”…

    “FİLM”… Bir aile hihayesi…”AİLE”si için dimdik ayakta duran sıradan bir aile babasının…Koreli”DUK-SOO”NUN ÖYKÜSÜ…

     “Herkesin büyük zorluklar çektiği o dönemde ,  erkek kardeşinin üniversite kayıt parasını kazanmak için Almanya’ya maden işçisi olarak Almanya’ya maden işçisi olarak giden Duk-soo, orada ilk aşkı  ve eşi Young-ja ile tanışır. Ailesinin hayat merkezi olan Uluslararası Market’i korumak için eskiden beri kurduğu kaptan olma hayallerini bir yana bırakıp yine savaş alanına, VİETNAM’A GİDEREK TEKNİK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAR…” …

    VE sonunda da G.Kore’ye BEDENSEL ENGELLİ olarak döner… Oyuncular “HOŞ”… “Film Editörü” İSE “Lee Jin”…

    BOLU’DA bugün “AİBÜ”de  “GÖSTERİM” DAKİ “film” in orijinal adı mı?...”ODE TO MY FATHER” DI… Teşekkürler Dostlar… BUNDAN SONRA DA HEP BERABER İZLEYECEĞİMİZ “FİLM”İN ADİ DA “  AYLA” … Bekliyoruz Efendim…

    SAYGILARIMIZLA.

    Selam VE “ m u h a b b e t l e” …

    Anahtar Kelimeler: Mustafa, Cop, Yazdı...

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