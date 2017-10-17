Haber:BMA

Konuyla ilgili Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden şu açıklama yapıldı; “Hakkari ili Çukurca ilçesinde görevli ilken bölücü terör örgütünün alçakça saldırısı sonucu, Bolu Gerede İlçesi Nuhören köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş İlhan SEZER ve Osmaniye nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Furkan AYDIN’ın şehit düştüğü haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz.Menfur terör örgütünün, korkak ve hain saldırısını şiddetle lanetliyor, saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İlhan SEZER ve Piyade Uzman Çavuş Furkan AYDIN’a Allah’tan rahmet, başta kederli ailelerine, kahraman ordumuza sabır ve başsağlığı, saldırıda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağolsun” denildi.