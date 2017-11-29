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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • AİBÜ’den bilim dünyasına yeni cins katkısı

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden (Natural History Museum London) meslektaşı George Beccaloni ile Madagaskar'da yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda Orthoptera takımına ait 1 yeni cins ve 7 tür çekirge keşfettiklerini bildirdi.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 14:39
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    AİBÜ’den bilim dünyasına yeni cins katkısı

    Haber: Semih BAYKAL

    Ünal, konu hakkında yaptığı açıklamada, araştırmanın Madagaskar'daki biyolojik çeşitlilikle ilgili çalışmanın bir parçası olduğunu ve yabancılar tarafından bu alanda yoğun çalışmaların yapıldığını söyledi.

     Kaliforniya Bilimler Akademisi'nin bölgede yoğun faaliyet gösterdiğini ve bölgeden çok sayıda canlı türü topladığını aktaran Ünal, "Biz de İngiltere'deki meslektaşımla çalışmaya başladıktan sonra, bu örneklerin temini için müracaat ettik. Örnekleri bize gönderdiler. Gelen örneklere ek olarak kendi topladıklarımız, bunun dışında Avrupa müzelerinde bulunan, önceden toplanmış örneklerin tamamı çalışmaya dahil edildi. Bu grubun revizyonunu yapmış olduk." diye konuştu.

    Ünal, yaptıkları keşfin 5 yıllık bir çabanın ürünü olduğunu ve çok ilginç sonuçların ortaya çıktığını aktararak, "Bu sonuçlardan bir tanesi taksonomik açıdan enteresandı. Dünyada 1 yeni cins ve 7 tür tanımlamış olduk. Yani 7 yeni çekirge türü keşfettik. Bir de yeni cins tanımlamış olduk." ifadelerini kullandı.

    ÇEKİRGELER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİ

    Madagaskar'ın biyoçeşitlilik açısından çok önemli bir yer olduğuna işaret eden Ünal, şöyle devam etti; "Biyocoğrafik açısından çok enteresan bir yer. Çok uzun yıllar önce ana kıtadan ayrıldığı için yüzde 70'in üzerinde bir endemizm oranı var. Endemizm oranı gerçekten olağanüstü bir rakam. Yani orada yaşayan yüz canlıdan 70'i o adaya özgü. Onun dışında dünyanın başka bir yerinde yok. Bizim bulduğumuz ve tanımladığımız türlerin tamamı da Madagaskar için endemik. Sadece orada yaşayan türler. Dünyada şu anda 27 binin üzerinde çekirge türü tanımlanmış durumda fakat henüz bakir olan, araştırılmamış ve çalışma yapılmamış çok bölge var."

    Ünal, yeni taksonlara, bu alanda ilk çalışmaları yapan, bulgular elde eden bilim adamları ile tespit edildikleri Madagaskar'da bir bölgenin isminin verildiğini ifade ederek, onun dışında kalanlara da bu alanda çalışama yapan bilim adamları ve yer isimlerinin verilebileceğini ifade etti.

    ÇEKİRGEDE ERKEKLERİN KORUMACI TAVRI

    "Bu türlerin ilginç özellikleri var." diyen Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Özellikle ilkel canlı guruplarında çok fazla karşımıza çıkmayan muhtemel bir tek eşlilik söz konusu. Tek eşlilik gelişmiş canlılarda bildiğimiz davranış şekli fakat böcekler gibi ilkel gruplarda son derece nadir görülüyor. Mesela bu daha önce cırcır böceklerinde tespit edilmiş. Erkeğin dişiyi belirli bir süre koruma altına alma olayı onlarda bir saat civarında ama bu gurupta erkek dişiyi çok uzun süre koruma altına alıyor. Diğer erkeklerin ona yaklaşmasına engel olarak, genetik materyali ve özelliklerini gelecek döneme aktararak, neslini garanti altına almak için davranış şekli geliştirmiş diye düşünebiliriz."

    Ünal, konuyla ilgili detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

    Çalışmalarının geçen ekim ayı sonunda "Zootaxa" bilim dergisinde yayınlandığını belirten Ünal, kısa süre içerisinde "National Geographic"'in sitesinde çalışmalarına yer verdiğini ve "New York Times", "BBC" gibi önemli yabancı basın yayın organlarının konuyu haberlerine taşıdığını sözlerine ekledi.

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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