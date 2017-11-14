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14 Kasım 2017 Salı
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    • AİBÜ’den Ortadoğu açıklaması

    AİBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ayhan, Suudi Arabistan'da olan olayların Ortadoğu coğrafyasında büyük bir kargaşaya neden olacağını belirtti.

    14 Kasım 2017 Salı 09:35
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    AİBÜ’den Ortadoğu açıklaması
    HABER:Ceylan Beykoz
    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ayhan, Suudi Arabistan'ın kurulduğu günden bu yana ilk defa bu çapta bir iktidar krizi yaşadığını ve bu operasyonların süreceğini belirterek, ''Bu operasyonlar Suudi Arabistan ve iktidarı içerisinde muazzam bir deprem etkisi oluşturacak, muazzam kırılmaları da beraberinde getirecek. Üstelik bu Ortadoğu coğrafyasında da büyük bir kargaşaya neden olacaktır. ''Ilımlı İslam’a dönüş, Selefilikten kopuş olarak nitelendirilebilir. Tam olarak ifade edilmese de Suudi Arabistan uluslararası sistemle barışık bir yapıya doğru gitmeye çalışıyor'' dedi.
    Son gelişmelerin sadece Suudi Arabistan’ın iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Ayhan, olayların aynı zamanda bölgesel ve küresel yansımaları açısından da analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ayhan, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifa kararının, Yemen’den Riyad’a düzenlenen balistik füze saldırısının gerçekleştiği günlerde eş zamanlı olarak Suudi Arabistan’da düzenlenen ''yolsuzluk'' operasyonunun Ortadoğu’da yeni bir sürecin başladığının göstergesi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan’da yaşanan operasyona ABD ve İsrail’in destekler nitelikte tavır takındığına dikkati çeken Ayhan, şunları söyledi:
    ''ABD Başkanı Trump sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan’da gelişen olayların arkasında olduğunu, desteklediğini açıkladı. O sırada Londra’da bulunan İsrail Başbakanı da aynı şekilde bölgede bir İran tehlikesi olduğunu, dolayısıyla hem Lübnan’da hem bölgede meydana gelen gelişmelerin İran’ın bir fetih durumuyla izah edilmesi gerektiğini ve buna karşı yeni bir karşı çıkışın ortaya konulması gerektiğini ifade etti.”
    Suudi Arabistan’da iç dinamikler ve aile dinamikleri itibarıyla bir monarşinin, bir sistemin el değiştirdiği tartışması yaşandığını anlatan Ayhan, iktidarın kardeşten kardeşe değil, babadan oğula geçtiği bir dönemin başladığını hatırlattı.

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Uluslararası, İlişkiler, Bölümü, Öğretim

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