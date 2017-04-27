Haber: Aysun Beykoz

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bahar Şenlikleri tam gaz devam ediyor. 3 süren şenliklerin 2’inci gününde öğrenciler konserlerin yanı sıra dilek fenerleri ile görsel şölen yarattılar. Yaklaşık 500 tane dilek fenerinin atıldığı akşamda, öğrenciler dileklerini dileyip havai fişek gösterisi eşliğinde şarkı söylediler.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk, “Allah hepimizin dileklerini gönlünden geçenleri kabul etsin. Bu daha başlangıçtı. Emin olun daha güzel etkinlikler yapacağız. Birlikte çok eğleneceğiz. Allah birliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.