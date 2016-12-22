AİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u hedef alan menfur saldırı sonucu, değerli diplomatın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve dost Rus halkına taziyelerimizi ve kıymetli büyükelçinin ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son dönemde Türkiye ve Rusya arasında gelişen ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyon olan saldırının tüm yönleriyle aydınlatılarak, halklarımızın sağduyulu tutumuyla iki ülke ilişkilerinin daha da ilerleyeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)