Haber: Aysun BEYKOZ
53.Kütüphane haftası Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlikle kutlanacak. Aibü Kütüphane Topluluğunun gençleri tarafından heyecanla hazırlanan 27 Mart – 2 Nisan arası düzenlenecek etkinliklere tüm bolu halkının davetli olduğu belirtildi.
Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenecek etkinlikler şöyle:
27 Mart 2017 Pazartesi
Saat 13:30 da Açılış Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal marşı. Açılış konuşmaları Ödül Töreni KONFERANS ( Kültür Tarihi ve Kütüphanelerimiz ) Hasan SOYDAN – Araştırmacı Konser: Seyhan SÜRMELİ – Halk Ozanı. YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ PEMBE SALON.
28 Mart 2017 Salı
Saat: 13.30 Okul Kütüphanesi açılışı YER: MENGEN GÖKCESU İLK ÖĞRETİM OKULU. “ Not: saat:11.30’da AİBÜ Merkez Kütüphane önünden araç kaldırılacaktır. “
29 Mart 2017 Çarşamba
Saat 12.30 – 13.00 Okuma Etkinliği “ İnsan Her Yerde Okur” YER: AİBÜ AKTİVİTE MERKEZİ ÖNÜ. Saat 14.00 Söyleşi ve İmza günü Sinan Akyüz – Yazar YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ MAVİ SALON.
30 Mart 2017 Perşembe
Saat 14:00 Kitap tahlili UÇURTMA AVCISI - Khaled Hassei’nin YER: AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALPER KARAKAŞ SEMİNER SALONU.
31 Mart 2017 Cuma
Saat 09.00 – 16.00 kütüphane ve hizmetlerinin tanıtılması YER: AİBÜ MERKEZ KÜTÜPHANE.
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