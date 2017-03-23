Haber: Aysun BEYKOZ

53.Kütüphane haftası Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlikle kutlanacak. Aibü Kütüphane Topluluğunun gençleri tarafından heyecanla hazırlanan 27 Mart – 2 Nisan arası düzenlenecek etkinliklere tüm bolu halkının davetli olduğu belirtildi.

Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenecek etkinlikler şöyle:

27 Mart 2017 Pazartesi

Saat 13:30 da Açılış Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal marşı. Açılış konuşmaları Ödül Töreni KONFERANS ( Kültür Tarihi ve Kütüphanelerimiz ) Hasan SOYDAN – Araştırmacı Konser: Seyhan SÜRMELİ – Halk Ozanı. YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ PEMBE SALON.

28 Mart 2017 Salı

Saat: 13.30 Okul Kütüphanesi açılışı YER: MENGEN GÖKCESU İLK ÖĞRETİM OKULU. “ Not: saat:11.30’da AİBÜ Merkez Kütüphane önünden araç kaldırılacaktır. “

29 Mart 2017 Çarşamba

Saat 12.30 – 13.00 Okuma Etkinliği “ İnsan Her Yerde Okur” YER: AİBÜ AKTİVİTE MERKEZİ ÖNÜ. Saat 14.00 Söyleşi ve İmza günü Sinan Akyüz – Yazar YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ MAVİ SALON.

30 Mart 2017 Perşembe

Saat 14:00 Kitap tahlili UÇURTMA AVCISI - Khaled Hassei’nin YER: AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALPER KARAKAŞ SEMİNER SALONU.

31 Mart 2017 Cuma

Saat 09.00 – 16.00 kütüphane ve hizmetlerinin tanıtılması YER: AİBÜ MERKEZ KÜTÜPHANE.



