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23 Mart 2017 Perşembe
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    • AİBÜLÜ GENÇLER HERKESİ BEKLİYOR…

    53. kütüphane haftası Aibülü gençler tarafından çeşitli Kültürel etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor.

    23 Mart 2017 Perşembe 13:45
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    AİBÜLÜ GENÇLER HERKESİ BEKLİYOR…

    Haber: Aysun BEYKOZ

    53.Kütüphane haftası Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinlikle kutlanacak. Aibü Kütüphane Topluluğunun gençleri tarafından heyecanla hazırlanan 27 Mart – 2 Nisan arası düzenlenecek etkinliklere tüm bolu halkının davetli olduğu belirtildi.

    Aibü Kütüphane Topluluğu tarafından düzenlenecek etkinlikler şöyle:

    27 Mart 2017 Pazartesi

    Saat 13:30 da Açılış Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal marşı. Açılış konuşmaları Ödül Töreni KONFERANS ( Kültür Tarihi ve Kütüphanelerimiz ) Hasan SOYDAN – Araştırmacı Konser: Seyhan SÜRMELİ – Halk Ozanı. YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ PEMBE SALON.

    28 Mart 2017 Salı

    Saat: 13.30 Okul Kütüphanesi açılışı YER: MENGEN GÖKCESU İLK ÖĞRETİM OKULU. “ Not: saat:11.30’da AİBÜ Merkez Kütüphane önünden araç kaldırılacaktır. “

    29 Mart 2017 Çarşamba

    Saat 12.30 – 13.00 Okuma Etkinliği “ İnsan Her Yerde Okur” YER: AİBÜ AKTİVİTE MERKEZİ ÖNÜ. Saat 14.00 Söyleşi ve İmza günü Sinan Akyüz – Yazar YER: AİBÜ KÜLTÜR MERKEZİ MAVİ SALON.

    30 Mart 2017 Perşembe

    Saat 14:00 Kitap tahlili UÇURTMA AVCISI -  Khaled Hassei’nin  YER: AİBÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALPER KARAKAŞ SEMİNER SALONU.

    31 Mart 2017 Cuma

    Saat 09.00 – 16.00 kütüphane ve hizmetlerinin tanıtılması YER: AİBÜ MERKEZ KÜTÜPHANE.

     

    Anahtar Kelimeler: 53., Kütüphane, Haftası, Aibülü, Gençler

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