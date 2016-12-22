ÖZEL HABER:KASIM ŞAHİN

2016-2017 Akademik Yılı’nın başlamasının ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (AİBÜ) yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandı. Bu yıl 7 bin 254 öğrencinin kayıt olduğu üniversitede toplam öğrenci sayısı ise 31 bin 373’e ulaştı. Kontenjanların büyük oranda dolduğu üniversitede, kısa süre önce açıklanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yaklaşık 100 öğrencinin daha üniversiteye kayıt yaptırdığı açıklandı.

Halen 10 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 6 yüksekokul ve 4 enstitüde eğitim veren Abant İzzet Baysal Üniversitesinde; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu Meslek Yüksekokulu, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu ve Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplam 13 yeni bölüm ve program açıldı. Bahçe Bitkileri, Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö), Elektrik, Elektronik Teknolojisi, İç Mekân Tasarımı (İ.Ö), ikinci öğretimleriyle beraber Pazarlama ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, ikinci öğretimiyle birlikte Posta Hizmetleri bölüm ve programları bu yıl ilk kez öğrenci aldı. Yeni bölüm ve programların kontenjanları ise yüzde 96 oranında dolduğu belirlendi.

Yaptığımız araştırmada Türkiye genelinde nüfus sayısı 10 bin ila 31 bin arasında olan toplam 252 ilçesi sayısından fazla öğrencinin bulunduğu Abant İzzet Baysal üniversitesi aynı zamanda küçük bir şehir unvanına da sahip oldu. Toplam 31 bin 373 öğrencinin Bolu ekonomisine de büyük katkı da bulunuyor.