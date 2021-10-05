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AİBÜ’nün Rektörü yeniden Alişarlı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne tekrardan Prof. Dr. Mustafa Alişarlı atandı.

AİBÜ’nün Rektörü yeniden Alişarlı

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Uslu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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